ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что разработчик электроники Yadro планирует представить смартфоны под собственным брендом Kvadra на рынке. Согласно источникам, производство устройств может начаться в конце 2024 года на фабрике в Дубне.

Yadro не собирается использовать крупноузловую сборку при производстве смартфонов. Они планируют создавать устройства, включая российские печатные платы. Пока не разглашаются подробности относительно характеристик разрабатываемых смартфонов, но известно, что Yadro рассчитывает на использование собственных процессоров на базе архитектуры RISC-V.

Эксперты считают, что Yadro обладает необходимыми техническими возможностями для реализации данного плана. Однако они отмечают, что использование российских компонентов при производстве смартфонов будет крайне сложным. На данный момент в России не налажен выпуск процессоров, экранов, шлейфов, камер или даже аккумуляторов.

Вам может понравиться

В Индии представили мобильный телефон с бесконтактными платежами и камерой за 12 долларов

Индийский оператор связи Reliance Jio представил новую линейку мобильных телефонов под названием JioBharat, которые оснащены стандартом связи 4G, мобильным интернетом и камерой. Интересно, что эти устройства доступны по цене всего

Японские ученые создали из биополимера «мозг» для нейросетей

Исследователи из Университета Осаки и Университета Хоккайдо в Японии смогли создать из биополимерных материалов «мозг» для нейронных сетей для создания искусственного интеллекта. Исследования в данной области было опубликовано в научном

Telegram опроверг заявления об отслеживании пользователей ФСБ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России не может отслеживать активность пользователей в мессенджере Telegram. Об этом рассказали представители команды разработчиков, которые также раскрыли несколько способов защиты от слежки, передает IXBT. Они