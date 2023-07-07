Издание «Коммерсантъ» сообщает, что разработчик электроники Yadro планирует представить смартфоны под собственным брендом Kvadra на рынке. Согласно источникам, производство устройств может начаться в конце 2024 года на фабрике в Дубне.

Yadro не собирается использовать крупноузловую сборку при производстве смартфонов. Они планируют создавать устройства, включая российские печатные платы. Пока не разглашаются подробности относительно характеристик разрабатываемых смартфонов, но известно, что Yadro рассчитывает на использование собственных процессоров на базе архитектуры RISC-V.

Эксперты считают, что Yadro обладает необходимыми техническими возможностями для реализации данного плана. Однако они отмечают, что использование российских компонентов при производстве смартфонов будет крайне сложным. На данный момент в России не налажен выпуск процессоров, экранов, шлейфов, камер или даже аккумуляторов.