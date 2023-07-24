Мужчина из Новосибирска купил за 50 тысяч рублей iPhone 11 в нерабочем состоянии. Причем покупка была произведена в одном из сетевых магазинов электроники – DNS. По словам покупателя, он приобрел смартфон 5 июля. При попытке активировать устройство мужчина столкнулся с проблемой. По его словам, сим-карта не определялась. По данному поводу он обратился к своему оператору, который подтвердил, что сим-карта рабочая.

На следующий день мужчина обратился в магазин DNS, где приобрел телефон. Но консультанты не смогли помочь ему. Когда покупатель обратился в техподдержку компании Apple, то узнал что купленное им устройство предназначено только лишь для использования на территории США.

Представители сети магазинов электроники DNS подтвердили факт того, что был продан iPhone 11 в нерабочем состоянии. Однако они заявили, что вопрос решился в пользу клиента. По словам представителя магазина, товары, поставляемые по параллельному импорту, могут быть не предназначены для российского рынка. Но если такое произошло, то все вопросы решаются в оперативном порядке.