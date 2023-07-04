3 июля началось такое природное явление, как суперлуние. Жителям России предстала великолепная возможность пронаблюдать за этим редким явлением. Отмечается, что увидеть невероятно яркую Луну можно было не только 3 июля в 15:30 по московскому времени, но и сегодня, 4 июля.

Суперлуние – это редкое природное явление, которое образуется в результате максимального приближения Луны к земной поверхности. В этот момент Луна выглядит намного больше и ярче, чем в обычное полнолуние.

Также Луна может выглядеть оранжевой, красной или розовой. Это объясняется тем, что ее часть освещается солнечным светом. К тому же, отраженный свет проходит сквозь широкие слои воздуха.

Однако суперлуние является не просто красивым небесным явлением. Специалисты предупреждают, что в этот период метеозависимые люди могут испытывать проблемы со здоровьем из-за магнитных бурь. Поэтому медики рекомендуют внимательно относиться к своему здоровью, не переутомляться, а в случае ухудшения самочувствия обращаться за медицинской помощью.