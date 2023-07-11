Американская компания BotBuilt успешно использует пару роботизированных «рабочих рук» для сборки каркасов внутренних и наружных стен при строительстве индивидуальных домов. Об этом сообщает портал TechXplore. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Компания BotBuilt, основанная в конце 2020 года в городе Дарем (штат Северная Каролина), стремится использовать робототехнику, чтобы сделать жилищное строительство более доступным и эффективным. «Суть в том, что текущий жилищный кризис наступил в основном из-за нехватки реальной рабочей силы. Наиболее рентабельный способ преодолеть это – использовать автоматизированные методы», – отмечает соучредитель BotBuilt Брент Вадас.

Приводимые в действие запатентованным программным обеспечением, механические «руки» следуют 3D-моделям индивидуального макета будущего дома, манипулируя деревянными заготовками и соединяя их в панели. Затем компания отправляет эти панели на строительные площадки и нумерует их, чтобы упростить сборку. По словам Вадаса, поскольку роботы заранее выполняют почти всю тяжелую работу, время на возведение каркаса дома можно сократить с недель или месяцев до часов.

По словам другого соучредителя BotBuilt Колина Дивайна, некоторые строители рассматривают роботизированные устройства как «угрозу», опасаясь, что они лишат их рабочих мест. Роботы действительно выполняют задачи, которые традиционно делались людьми. Тем не менее, и Дивайн, и Вадас подчеркнули, что это не проблема, потому что у строительных фирм сейчас явно не хватает рабочих.

По данным отраслевой группы Associated Builders and Contractors, в 2023 году в секторе жилищного строительства требуется заполнить 546 000 рабочих мест, чтобы не отставать от спроса. По словам Вадаса, роботы могут не только восполнить пробелы в рабочей силе, но и, откровенно говоря, действовать более точно и безопасно, чем люди, избегая множества ошибок, способных отсрочить выполнение проектов или привести к травмам.

На данный момент компания BotBuilt помогает в строительстве шести домов, каждый из которых имеет индивидуальную планировку. Роботы тратят около двух недель на каждый проект. Масштабирование такого типа робототехники имеет свои особенности. По сравнению с автопроизводителями, которые используют роботов для сборки идентичных моделей автомобилей, роботизированные устройства BotBuilt адаптируют различные планировки домов. Доставка готовых панелей на объекты также требует времени и ресурсов.

В будущем Вадас надеется сделать механические «руки» более мобильными, чтобы роботов можно было доставлять непосредственно на строительные площадки и быстрее производить панели. «Я верю, что через пять лет такие роботы, как у BotBuilt, станут распространенным стандартом того, как должны производиться строительные работы», – сказал он.