Слабеющий российский рубль приведёт к росту цен на автомобили. В первую очередь, это касается импортных машин, однако не исключено, что стоимость своей продукции скорректируют и российские автопроизводители. Об этом пишет “Российская газета” (“РГ”) со ссылкой на мнения экспертов отрасли.

Специалисты полагают, что новые автомобили, которые поступят по параллельному импорту в автосалоны, уже будут дороже на 15-20 процентов. Здесь простое объяснение: дорожающий доллар увеличивает стоимость иностранной машины в рублях, и пока предпосылок к снижению цен не наблюдается.

Что же до российского автопрома, то он, конечно, в меньшей степени подвержен колебаниям на валютном рынке и ослаблению рубля. Впрочем, и здесь без роста цен не обойдётся, полагают эксперты. На стоимость автомобилей, производимых на внутреннем рынке, повиляет увеличивавшаяся инфляция. Однако вряд ли рост цен на российские авто будет сопоставим с ростом стоимости импортных, добавляют аналитики.