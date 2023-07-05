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Режиссер комедийного сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов рассказал, что очень рад возвращению шоу на экраны. По словам Дронова, ему уже было предложено стать режиссером продолжения ситкома. Однако он еще не дал согласия, так как не уверен, появится ли у него время еще для одного проекта. Дронов отметил, что съемки продолжения запланированы на осень, а у него на этот период уже составлен плотный график.

Но режиссер все-таки выразил надежду, что его график совпадет со съемками продолжения проекта. Также он подчеркнул, что зрителям стоит ожидать новые сюжетные повороты. «Так что с удовольствием будем ждать возвращения сериала», — поделился Дронов.

Стало известно, что ситком «Счастливы вместе» получит продолжение. Однако новое шоу уже выйдет под названием «Букины», что вполне логично, так как сюжет повествует о жизни семьи Букиных. Главные роли вновь исполнят Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин.

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