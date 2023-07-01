Во время выступления на рок-фестивале, проходившем под Новгородом возле озера Ильмень, выступление новгородской группы «Смена» было прервано из-за того, что одна из их композиций была очень провокационной. Об этом сообщает РБК.

По словам одного из организаторов мероприятия Александра Рыжкова, выступление группы «Смена» было прервано из-за строчки «В стране мечты никто не желает войны». Он подчеркнул, что текст всей песни был достаточно провокационным. Музыканты могли «спеть себе на статью» из-за дискредитации российской армии.

Рыжков отметил, что когда музыканты подписывали соглашение на выступления, то в нем был прописан пункт, запрещающий дискредитировать ВС России. «Я считаю, что администрация поступила правильно», – рассказала организатор.

Представители пресс-службы губернатора Новгородской области заявили, что концепция фестиваля «Новгородское лето» не включает «политику и другие подобные высказывания».