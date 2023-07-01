Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время выступления на рок-фестивале, проходившем под Новгородом возле озера Ильмень, выступление новгородской группы «Смена» было прервано из-за того, что одна из их композиций была очень провокационной. Об этом сообщает РБК.

По словам одного из организаторов мероприятия Александра Рыжкова, выступление группы «Смена» было прервано из-за строчки «В стране мечты никто не желает войны». Он подчеркнул, что текст всей песни был достаточно провокационным. Музыканты могли «спеть себе на статью» из-за дискредитации российской армии.

Рыжков отметил, что когда музыканты подписывали соглашение на выступления, то в нем был прописан пункт, запрещающий дискредитировать ВС России. «Я считаю, что администрация поступила правильно», – рассказала организатор.

Представители пресс-службы губернатора Новгородской области заявили, что концепция фестиваля «Новгородское лето» не включает «политику и другие подобные высказывания».

Вам может понравиться

В Тюмени мужчина избил ребенка в сквере на детской площадке

В Telegram-канале «Наш город Тюмень» опубликовано видео, на котором запечатлен мужчина, избивающий кулаками маленького ребенка в сквере «Серебряные ключи» в Тюмени. Инцидент произошел вчера в указанном сквере. Свидетели сообщают, что

Войска РФ ночью нанесли удары по объектам ВСУ в Николаеве, Запорожье и Днепропетровской области

Прошедшая ночь не стала исключением, и российские ВС продолжили наносить удары по тыловым военным объектам Украины. Вопреки утверждениям официального Киева о нехватке боеприпасов у российских войск, атаки на цели противника

ВСУ сделали попытку подорвать Антоновский мост катерами-камикадзе

О попытке подрыва российской части Антоновского моста катерами-камикадзе Вооруженных Сил Украины сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны». В настоящее время в этом районе развернуты ожесточенные бои, где враг занял островной