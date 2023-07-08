Отправляясь в отпуск на юг России, жители страны могут точно так же столкнуться с обманом, как и на зарубежных курортах. Портал 74.ru рассказал о самых распространенных способах мошенничества.

Так, больше всего махинаций связано с недвижимостью. Мошенники сдают квартиры, внешний вид которых совершенно не соответствует опубликованным в Сети фотографиям, создают фейковые сайты, через которые принимают предоплату и исчезают, практикуют субаренду, то есть сдают жилье, которое арендовали сами.

Кроме того, на российском юге отдыхающим навязывают большое количество дополнительных услуг. На пляжах, на улицах курортов, в отелях, можно встретить аниматоров, экскурсоводов и особенно часто – владельцев экзотических животных для фотосъемок.

Все эти услуги предлагаются по плавающим ценам, перед их предоставлением продавец называет одну сумму, а после – уже совсем другую, которая значительно выше начальной.

Россиянка, которая уже побывала на отдыхе, рассказала, как столкнулась с аниматором, одетым в костюм лошади. Он развлекал ее дочь, женщина делала фото, а затем мужчина потребовал 5 000 рублей за свои услуги.