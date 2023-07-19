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В США прошли успешные летные испытания прототипа двухместного летательного аппарата с системой вертикального взлета и посадки производства компании Doroni Aerospace. Разработчики прототипа уверяют, что на территории США впервые были проведены успешные летные испытания «автомобиля» подобного типа.

Отмечается, что финальная версия корпуса аппарата будет иметь совершенно другой дизайн, а вторая версия прототипа должна быть построена уже в августе этого года. Примечательно, что Doroni H1 будет предназначен исключительно для передвижения по воздуху без возможности наземного перемещения по дорогам общего пользования. Поэтому статус «летающего автомобиля» у разработки компании весьма условный.

Максимальная дальность полета будущего аппарата составит 100 километров при скорости в 160 км/час. В движение аппарат будет приводится восьмью основными электромоторами, которые будут вращать винты, а сзади будут установлены два дополнительных винта с отдельными электромоторами.

По словам главы компании Doroni Aerospace Дорона Мердингера, будущее «легкое спортивное летательное средство» (именно так будет сертифицирован летательный аппарат) произведет настоящую революцию в области транспорта.

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