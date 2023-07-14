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По информации, опубликованной в New York Post, американский президент Джо Байден случайно споткнулся при сходе на борт самолета Air Force One, используя запасной и более короткий трап.

Согласно сообщению, 80-летний лидер Соединенных Штатов Америки, покидая Хельсинки, споткнулся и, кажется, чуть не упал. Однако американский президент быстро восстановил равновесие и все же дошел нижней палубы самолета.

Источник отмечает, что президент Джо Байден ранее столкнулся с трудностями произношения имени премьер-министра Исландии, Катрин Якобсдоттир, во время пресс-конференции в Хельсинки. При этом он поделился мыслями о своем родном месте и упомянул свои ирландские связи, поскольку часть его предков родилась в Ирландии.

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