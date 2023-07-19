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Ученые утверждают, что в нашей вселенной есть образования, которые напоминают червоточины. Эти образования могут являться порталами в другие измерения, считают некоторые ученые. Также они могут служить в качестве временных порталов. Такая статья появилась в американском научном интернет-издании Physical Review D.

По словам ученых, самыми интересными видами являются кольцевые червоточины. Приверженцы данной теории возможности путешествий во времени утверждают, что червоточины представляют собой экзотическую материю с отрицательным видом энергии. Благодаря этому червоточины могут служить порталами для путешествий во времени.

Согласно последним исследованиям, в нашей вселенной встречаются разные виды червоточин, которые, по мнению ряда экспертов, могут дать возможность осуществлять путешествия во времени, но и между вселенными (наличие других вселенных также является лишь предположением). Однако обоснованных доказательств существования в них экзотической материи, которая может служить своеобразными порталами.

Кольцевые червоточины в нашей Вселенной были впервые представлены в 2016 году.

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