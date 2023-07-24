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В столице зафиксированы последствия атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нежилые объекты, пишет “360“.

Удары беспилотников повредили два окна жилого дома № 11 на Комсомольском проспекте, расположенные на углу здания, а также верхнюю часть фасада бизнес-центра на проспекте Лихачева. Внешние панели двух последних этажей бизнес-центра оказались полностью разрушенными.

Инцидент произошел около 04:00, и как отметил мэр Сергей Собянин, атаки пришлись на нежилые здания, никто не пострадал. Ответственность за произошедшее была возложена на Украину. В российском Минобороны сообщили, что два беспилотника были сбиты средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Из-за произошедшего движение по Комсомольскому и проспекту Лихачева было временно перекрыто, но по информации столичного Дептранса на данный момент движение автотранспорта по Комсомольскому проспекту частично восстановлено по 3 и 4 полосам движения.

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