Постпред Эритреи при ООН София Тесфамариам в интервью журналистам РИА Новости рассказала, что Россия решилась на начало специальной военной операции в результате многолетних провокаций со стороны НАТО. А Запад, в свою очередь, решил через гибель украинского народа попытаться добиться своих целей.

«До того, что произошло в феврале, в течение многих лет союзники НАТО давили на Россию», – отметила Тесфамариам. Западом неоднократно нарушались соглашения, подписанные с Россией. Все что им было необходимо – это сдерживать РФ своими лживыми обещаниями. «А Украину пустили на убой».

По словам Тесфамариам, Эритерия не поддерживает агрессию Запада, направленную в сторону России. «В нашем понимании это (спецоперация – ред.) был, скорее, упреждающий акт защиты их безопасности, нежели что-либо еще», – заявила постпред.

По этой причине Эритерия в марте 2022 года проголосовала против резолюции ГА ООН, которая осуждала спецоперацию РФ. Тесфамариам подчеркнула, что такой позиции Эритерия придерживается и на сегодняшний день.