Американская компания по производству электромобилей получила более 1,94 миллионов предварительных заказов на приобретение модели Cybertruck. Об этом со ссылкой на данные краудсорсинга сообщает портал Teslarati.

Потенциальный покупатель электрического пикапа должен заплатить 100 долларов для оформления предзаказа и бронирования автомобиля. Таким образом, компания Tesla уже получила сумму в 194 миллиона долларов только по предзаказам.

Производственные мощности американского автопроизводителя позволят выпускать примерно 375 электрических пикапов Tesla Cybertruck в год. Поэтому для удовлетворения уже собранных предзаказов заводу придется без перерыва работать в течение пяти лет.

Однако данная информация не пугает потенциальных покупателей модели, и они продолжают оформлять предзаказы на электрический пикап американского производителя. Напомним, что в середине июля компания Tesla показала первый серийный Tesla Cybertruck.