Польские врачи не обнаружили избыточного содержания тяжелых металлов в организме бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Они полностью согласны с грузинскими коллегами по поводу отсутствия следов отравления политика, передает РИА Новости.

Клинический директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе сообщил, что поляки внимательно изучили анализы Саакашвили. Они искали подтверждения его заявлениям об отравлении тяжелыми металлами, однако ничего подобного не обнаружили.

Сейчас состояние политика стабильно, отмечают польские специалисты.

Ранее стало известно, что врач из Польши намеревался тайком вынести из клиники «Вивамед» в Грузии анализы Саакашвили. Сделать этого ему не удалось.

Напомним, что после возвращения в Грузию бывший президент был арестован и находился под стражей. Сейчас он проходит обследование в упомянутой выше клинике.