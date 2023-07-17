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Политолог Владимир Брутер поделился своим мнением о позиции Турции относительно расширения НАТО. Он отметил, что Турции выгодно такое расширение, так как они видят в этом возможность увеличить свое влияние в мире. Брутер согласен с американским журналистом Хершем, который утверждает, что ранее Турция могла лишь выторговывать деньги.

Политолог отмечает, что в целом Турция не против расширения альянса, так как считает, что это позволит им иметь больше влияния внутри союза, особенно учитывая их вторую по численности армию в НАТО. Он указывает на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится использовать это в своих интересах.

Брутер также уверен, что турецкий лидер умеет давить на западных союзников и предпочитает играть вдолгую. Он не намерен уходить с арены и будет использовать свое эксклюзивное географическое и военно-политическое положение страны для своих целей.

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