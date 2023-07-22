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На Северное полушарие обрушилась ужасающая жара, охватив юг США, Северный Китай и Европу, где сахарские ветры приносят невыносимые температуры. Природа страдает, а люди гибнут, сигнализирует РИА Новости.

Сезон лесных пожаров в Канаде начался мощно, но через 6 недель стихия вышла из-под контроля. Население эвакуируется, а лесные пожары уже диктуют свои условия в порядке 500 мест. Более 50% из них никак не поддаются контролю. Это беспрецедентная ситуация. Весной намечалось приближение Эль-Ниньо, наиболее масштабного климатического явления на планете, которое приносит волны тепла.

Текущее лето установило несколько глобальных погодных рекордов. Июнь и июль стали самыми жаркими месяцами с 1979 года.

Мощная жара обусловлена сбоями в зональной циркуляции атмосферы планеты, и ожидается, что аномальные температуры продолжатся в США и в августе.

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