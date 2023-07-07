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Быстрорастущий рынок «умных» детских игрушек начинает активно пополняться устройствами с искусственным интеллектом (ИИ). Это не только развлечения и игры: игрушка с ИИ способна самообучаться и будет знать о ребенке все его симпатии, антипатии и даже самые сокровенные секреты, сообщает сайт CompsMag. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Представьте себе игрушку, которая способна узнавать все о вашем ребенке. Ребенок может вести полноценные беседы с игрушкой, и чем больше он будет с ней разговаривать, тем «умнее» она становится. На это указывает и делает главную ставку Аллан Вонг, генеральный директор крупной компании-производителя игрушек VTech. Он заявляет, что интерактивные мягкие игрушки с ИИ предложат родителям успешную альтернативу традиционным ритуалам «сказок на ночь».

Плюшевые мишки с искусственным интеллектом будут использовать технологию в стиле чат-ботов для создания персонализированных историй. Они могут развлечь ребенка и научить его важным урокам, а сам ребенок обязательно сформирует прочную и устойчивую эмоциональную связь с этой игрушкой.

Но если выйти за пределы базовой информации, можно поспорить, что эти игрушки также смогут собирать информацию о местоположении дома и школы и конфиденциальные личные данные о маме и папе.

Несмотря на то, что концепция является инновационной, к новым устройствам, полезным и привлекательным для детей, относятся те же проблемы с конфиденциальностью, которые преследуют смарт-устройства для взрослых. Каждый раз, когда устройство имеет возможность записи данных, эти данные часто собираются, сохраняются и передаются сторонним покупателям.

Еще в 2015 году управляемая по Wi-Fi кукла «Hello Barbie» стала предшественницей сегодняшних игрушек с искусственным интеллектом. Она записывала, собирала и сохраняла логи своих сеансов для целей «техподдержки». Соответственно, возникли опасения по поводу того, как записанные данные могут быть использованы в маркетинговых целях. На производителя Hello Barbie, компанию Mattel, подали в суд, и та внесла изменения в соответствии с Законом о защите конфиденциальности детей в Интернете.

Совершенно нецелесообразно пытаться полностью избегать игрушек с искусственным интеллектом, поскольку они быстро становятся нормой в домашнем обиходе. Но при этом у родителей есть общедоступные варианты обеспечить семейную кибербезопасность. Для этого рекомендовано:

  • Если возможно, отключить такие вещи, как камеры и функции чата.
  • Включить функционал «родительского контроля» на игрушках.
  • Всегда читать условия «политики конфиденциальности» гаджета.
  • Убедиться, что есть способ перезагрузить игрушку, чтобы стереть ее память, и предпринять эти шаги самостоятельно, когда и если ребенок перестанет часто пользоваться игрушкой.

Вывод: в то время как умные игрушки на основе ИИ предлагают новые захватывающие возможности для интерактивных игр, родители должны сохранять бдительность в отношении защиты конфиденциальности своих детей и всей семьи. Крайне важно понимать потенциальные риски, связанные с этими устройствами, и принимать соответствующие меры для защиты личной информации. Оставаясь в курсе, устанавливая границы и используя доступные настройки конфиденциальности, родители могут гарантировать, что их дети пользуются преимуществами технологий, не ставя под угрозу свою безопасность.

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