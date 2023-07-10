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Юлианна Караулова, которая стала ведущей телепроекта «Кто хочет стать миллионером», рассказала в эфире «Шоу Воли» на YouTube, куда потратила выигрыш, полученный в этой программе в 2017 году.

Тогда она вместе с Тимуром Соловьевым дошла до последнего вопроса и выиграла 3 миллиона рублей. Деньги были поделены поровну между участниками.

По словам Карауловой, она потратила часть выигрыша на ремонт в своем жилище. Также часть была передана на благотворительность. В результате деньги быстро закончились.

Напомним, что за историю программы «Кто хочет стать миллионером» до последнего вопроса участники добирались только шесть раз.

Караулова, занимая пост ведущего проекта, очень переживала, что зрители не примут ее, так как они давно прикипели к Дмитрию Диброву. Однако никакой неприязни со стороны публики и своего предшественника она не испытала. Мало того, Дибров даже благословил ее в новом амплуа.

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