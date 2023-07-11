В центре Санкт-Петербурга певица Татьяна Буланова открыла свой новый ресторан под названием «Гастрономика по-новому» в июне этого года. В связи с этим событием она дала интервью изданию StarHit, где рассказала о своем заведении и вспомнила кулинарные рецепты, связанные с именем Юлии Высоцкой.

Звезда отметила, что регулярно посещает свой ресторан вместе со своей семьей и следит за процессом работы. Татьяна Буланова поделилась своим любимым блюдом – клубничным супом с охлажденным Prosecco, которым она наслаждается.

В ходе интервью певица вспомнила случай, когда шеф-повар ресторана принес ей любимую пасту с крабом. В этот момент Татьяна Буланова вспомнила также популярное блюдо из авторской программы Юлии Высоцкой, и с улыбкой рассказала о нем, используя шуточный образ из мемов.

Столкнувшись с критикой своего кулинарного шоу несколько недель назад, телеведущая Юлия Высоцкая вызвала насмешки поклонников своих неудачных рецептов, а также попытки блогеров повторить ее кулинарные эксперименты.