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Исполнительница Наталья Подольская рассказала в социальных сетях, что взяла младшего сына, сестру и улетела в Египет к морю. Отдыхать семейство будет в Хургаде, в одном из пятизвездочных отелей.

По словам Подольской, это «обалденная вилла» с тремя спальнями, на которой они уже один раз отдыхали.

«Когда тебя ждут…», – написала певица.

Также она опубликовала несколько фотографий, продемонстрировав подписчикам, что находится в отличной форме.

Подольская – супруга Владимира Преснякова. Она познакомилась с ним в 2005 году, но потом пара рассталась на некоторое время, так как певец был женат. Когда он развелся, то Наталья тут же возобновила отношения, а 5 июня 2010 года состоялась свадьба.

Сейчас у пары есть двое сыновей – Артемий и Иван, родившиеся в 2015 и 2020 году.

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