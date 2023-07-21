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Российский певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, попавший в санкционный список Канады, связывает свое будущее только с Россией, а не с другими странами.

В беседе с ТАСС Дронов отметил, что он попал под санкции после выхода новой песни «Мой бой». Но у него времени нет думать об этом, так как он находится в разгаре своего большого гастрольного тура под названием «Я — русский».

В рамках этого тура запланировано свыше 100 выступлений в различных регионах «нашей бескрайней страны». И Дронов готов продолжать радовать своих поклонников несмотря ни на что.

Ранее SHAMAN представил клип на новую песню «Мой бой», съемки которого проходили в зоне спецоперации во время тура певца по городам новых российских регионов.

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