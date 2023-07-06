На конец 2025 года запланировано начало поставок летающего электромобиля Alef Model A. Компания-производитель Alef Aeronautics получила разрешение от Федерального управления гражданской авиации США на испытания этого новейшего транспортного средства.

Разрешение позволяет компании начать широкомасштабное использование модели Model A, определяет места и цели для полетов.

Новый электромобиль Alef Model A предназначен для использования на общественных дорогах, он оснащен возможностью вертикального взлета и посадки. Планируется, что стоимость этого летающего электромобиля составит примерно 300 тысяч долларов.

Максимальная скорость автомобиля на дороге составит 40 км/ч, а в воздухе он сможет передвигаться на большей скорости. Запас хода летающего автомобиля составит 176 км в полете и 320 км на дороге.