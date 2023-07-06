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Священник Савва Гаглоев, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Гаване, рассказал о приглашении, которое получил патриарх Кирилл для посещения Кубы. В интервью РИА Новости он поделился этой информацией.

По словам священника, хотя пока трудно сказать, когда точно состоится визит Патриарха Кирилла, но на Кубе всегда рады его приезду.

Он отметил, что народ Кубы, в основном, знает по имени и лицу только двух религиозных лидеров – Папу Франциска, главу Католической церкви, и Патриарха Кирилла, который является предстоятелем Русской православной церкви. Так священник Савва Гаглоев ответил на вопрос, ждут ли на Кубе приезда патриарха Кирилла.

Их визиты на Кубе, состоявшиеся ранее, оставили глубокий след в народной памяти, подчеркнул священник Гаглоев.

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