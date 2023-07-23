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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 23 июня, в воскресенье, осуществил освящение храма преподобного Андрея Рублева в Раменках, а затем провел в нем Божественную литургию. После этого Патриарх Кирилл обратился ко всем присутствующим с проповедью.

Священнослужитель призвал всех православных христиан проявлять терпение к близким людям и сохранять любовь не только в «цветочный период», но и на протяжении всей жизни. По его словам, нужно всегда проявлять заботу, внимание и оказывать поддержку своим родным.

«Терпение – дар Божий. Для верующего человека важно справиться с собственным “я”», – отметил патриарх. Он подчеркнул, что без терпения не совершился ни один подвиг. Без этого качества не может существовать близости людей и коллективной солидарности. Священнослужитель также отметил, что в современных реалиях люди быстро привыкают к комфорту, забывая при этом о человечности. «Комфорт расслабляет нашу волю, а надо уметь терпеть».

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