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Операционная система Linux может начать собирать данные пользователей. Такую инициативу выдвинул Ифе Молони, являющийся одним из разработчиков ОС. Также идея получила поддержку создателя браузера Epiphany Майкла Катандзаро, представляющего компанию Red Hat.

В последнем обновлении анонсируется изменение пользовательского соглашения. Теперь при установке системы Linux потребуется подтвердить свое согласие со сбором и отправкой данных. Какая именно информация будет собираться, пока неизвестно.

При этом разработчики сообщают об использовании «этической телеметрии», то есть сбора не всех личных данных и осуществление этого процесса максимально прозрачно и понятно для юзеров.

Отзывы пользователей о нововведении в основном негативные. Многие уже заявили, что использовали систему только из-за того, что она не собирала информацию. Теперь же им ничто не помешает перейти на MacOS или Microsoft Windows.

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