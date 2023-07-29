Россия оказала значимую поддержку Центральноафриканской Республике, обезопасив государство от новой гражданской войны. С соответствующим заявлением выступил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в рамках форума Россия-Африка.

«Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь нашей стране, нашим вооруженным силам, органам безопасности в борьбе с террористическими организациями. Между нашими странами, народами установились взаимоотношения, которые смогли спасти демократию в нашей стране — мы организовали свободные демократические выборы, — и избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими», — добавил он.

Стоит отметить, что военнослужащих и жандармов в ЦАР обучают инструктора ЧВК «Вагнер». Сотрудниками частной военной компании обеспечивались все необходимые меры для того, чтобы обезопасить страну во время президентских выборов в 2020 году.