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Россия оказала значимую поддержку Центральноафриканской Республике, обезопасив государство от новой гражданской войны. С соответствующим заявлением выступил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера в рамках форума Россия-Африка.

«Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь нашей стране, нашим вооруженным силам, органам безопасности в борьбе с террористическими организациями. Между нашими странами, народами установились взаимоотношения, которые смогли спасти демократию в нашей стране — мы организовали свободные демократические выборы, — и избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими», — добавил он.

Стоит отметить, что военнослужащих и жандармов в ЦАР обучают инструктора ЧВК «Вагнер». Сотрудниками частной военной компании обеспечивались все необходимые меры для того, чтобы обезопасить страну во время президентских выборов в 2020 году.

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