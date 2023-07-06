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Согласно сообщению портала Siliconangle, компания OpenAI, разработчик популярного чат-бота ChatGPT, приняла решение отключить функцию веб-поиска с использованием Microsoft Bing для своего продукта.

Это было обусловлено обнаружением того, что данная функция позволяла обходить платные контентные системы, предоставляя свободный доступ к материалам, которые требовали подписку для просмотра, таким как новостные агентства и блогеры.

Функция Browse with Bing была доступна подписчикам платной версии ChatGPT Plus с марта этого года. Она предоставляла возможность получать актуальную информацию из Интернета, в отличие от данных, доступных пользователям бесплатной версии ChatGPT, которая была обучена на данных, собранных до конца 2021 года.

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