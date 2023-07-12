В интервью для журнала «Москвич Mag» олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка выразила свое мнение о Москве, сравнив ее с Нью-Йорком и Парижем.

Она отметила, что в российской столице улицы чище. Навка подчеркнула, что за последнее десятилетие Москва претерпела значительные изменения и стала красивым, чистым и многогранным городом.

По ее словам, в некоторых аспектах Москва превосходит другие мировые города. Она отметила, что в Москве нет грязи на улицах, что не всегда можно сказать о городах, таких как Нью-Йорк, Сан-Франциско, Париж или Барселона.

Такая благоустроенная атмосфера сегодня является особенностью Москвы и отличает ее от многих других городов в мире, заключила Татьяна Навка.