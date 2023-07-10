Хуанлу Гонсалес, обозреватель Rebeliоn, заявил 6 июля о потенциальной разрушительной силе российского ядерного комплекса нового поколения, морской системы «Посейдон», способного нанести удар нескольким штатам США одновременно.

Он отметил, что одна такая ракета имеет способность уничтожить штаты Нью-Йорк, <…> Нью-Джерси и вызвать радиоактивные цунами в океане.

Автор высказал мнение о том, что ни одна страна не стремится начинать открытый конфликт с Россией, учитывая ее обширный и разнообразный ядерный арсенал. Он отметил, что российская военная доктрина предусматривает применение ядерного оружия только в случае прямой угрозы для существования страны, однако западные страны предпочитают умалчивать об этом факте.