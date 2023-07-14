Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин назвал самые бюджетные варианты отдыха за рубежом для граждан РФ. Об этом сообщает издание «Известия».

По словам Барзыкина, российским туристам доступно три недорогих направления для отдыха за пределами нашей страны. Самыми недорогими странами для туристов оказались Абхазия, Узбекистан и Казахстан. Он подчеркнул, что туристам из РФ доступны достаточно бюджетные туры в вышеуказанных странах. Также, по словам эксперта, это касается и услуг для отдыхающих, приехавших в республики самостоятельно.

Кроме того, многие россияне предпочитают отдыхать в пределах нашей страны. Сейчас в России активно развиваются различные виды туризма. По информации сервиса OneTwoTrip, самыми популярными направления для семейного отдыха в России являются такие города, как Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи, Анапа, Владивосток и Калининград.