Согласно информации из издания «Известия», с 1 августа россиян ожидает несколько изменений.

Вступает в силу закон о цифровом рубле, который был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 24 июля. Цифровой рубль станет третьей формой денег, дополнительно к наличным и безналичным средствам. С помощью нового рубля можно будет осуществлять переводы и платежи. Для этого гражданам необходимо будет открыть цифровой кошелек через приложение своего банка.

Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 августа. Это ежегодное событие для данной категории граждан. Максимально пенсии могут подняться на стоимость трех баллов.

С 1 августа повысят размер утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Поправки коснутся ввоза импортных новых и б/у автомобилей компаниями, но не затронут граждан, ввозящих автомобили с объемом двигателя до 3 л для личного пользования.

Приемная кампания в вузах завершится с 1 августа. Иностранные туристы смогут воспользоваться электронными визами с 1 августа. Также начнется безвизовый туристический обмен между Россией, Китаем и Ираном.

Также в Санкт-Петербурге введут курортный сбор в тестовом режиме до конца 2024 года. Сбор составит 100 рублей и будет уплачиваться взрослыми гражданами, которые останавливаются на одну ночь и более в отеле или другом месте временного пребывания.