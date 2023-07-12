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11 тысяч автомобилей. Такое число транспортных средств выпустили на заводе “Москвич” с начала производства в ноябре прошлого года. Данные приводит Autonews со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.

При этом за первые шесть месяцев 2023 года, удалось реализовать более 4 тысяч автомобилей через дилерские центры, которые пока есть в 25 городах страны. На предприятии заявили, что до конца года откроют торговые точки ещё в нескольких крупных городах: от Калининграда до Иркутска.

Пока модельный ряд “Москвича” состоит всего из двух марок: кроссовер “Москвич 3” и его вариант с электродвигателем. Однако завод обещает уже в этом году освоить выпуск ещё двух моделей. В обоих случаях речь идёт о рестайлинге китайских марок машин.

Производство автомобилей идёт на заводе в Москве. Предприятие ранее принадлежало компании “Рено”. В прошлом году французский автопроизводитель на фоне санкций и геополитической ситуации принял решение уйти с российского рынка.

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