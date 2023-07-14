Киевский городской совет принял решение о запрете публичного использования русскоязычного культурного продукта на территории города. Он включает в себя книги на русском языке, аудиовизуальные произведения, театральные и цирковые представления, концерты и различные услуги. Информация об этом была опубликована на официальном сайте городской администрации.

Решение городского совета вызвало широкое обсуждение в обществе. Оно связано с действиями по украинизации и защите украинского государственного языка.

В июне уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь заявил о необходимости устранения нарушений языкового закона в городе Харьков. Он обратил внимание на использование русского языка при размещении информации и в названиях некоторых станций метро. На данный момент идет работа по «украинизации» нескольких предприятий в стране.