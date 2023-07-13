Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Согласно информации от Reuters, немецкие следователи произвели обыск на яхте, которая может иметь отношение к происшествию на «Северных потоках», и обнаружили новые доказательства, связанные с делом о взрыве газопроводов.

Совместно со Швецией и Данией Германия направила письмо членам Совета Безопасности ООН, в котором указывается, что яхта была арендована с целью «скрыть истинную личность фрахтовщика». По мнению немецких властей, судно могло быть использовано злоумышленниками для доставки взрывчатки к газопроводам.

«Мы не исключаем, что обученные водолазы прикрепили взрывчатку в местах повреждения «Северных потоков», – отмечается в письме представителей Германии.

Пока нет подозреваемых в этом деле и расследование продолжается, сообщили немецкие следователи.

Ранее, во время разговора с российскими пранкерами, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер указал на возможное участие Киева в инциденте на «Северных потоках».

Вам может понравиться

Ученые обнаружили противораковый механизм у грибов

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета провели ряд исследований грибов и в результате выяснили, что у некоторых видов присутствует необычный тип клеточного деления. Это связано с необходимостью снижения вероятности мутаций, которые

Компания Xiaomi представила бюджетные 4К телевизоры с экранами 55 и 75 дюймов всего за 200 и 400 долларов

Китайская компания Xiaomi анонсировала старт продаж нового бюджетного телевизора Mi TV EA55. Модель будет выполнена в металлическом корпусе с диагональю экрана в 55 дюймов и разрешением 4К. При этом 97,1%

Ученый Эйсмонт прокомментировал возможность начала апокалипсиса на Земле из-за мощной солнечной бури

Издание Daily Star опубликовало материал о том, что в 2025 году солнечная активность доберется до своего пика, и мощная солнечная буря может привести к масштабному апокалипсису на планете Земля. Данную