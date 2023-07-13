Согласно информации от Reuters, немецкие следователи произвели обыск на яхте, которая может иметь отношение к происшествию на «Северных потоках», и обнаружили новые доказательства, связанные с делом о взрыве газопроводов.

Совместно со Швецией и Данией Германия направила письмо членам Совета Безопасности ООН, в котором указывается, что яхта была арендована с целью «скрыть истинную личность фрахтовщика». По мнению немецких властей, судно могло быть использовано злоумышленниками для доставки взрывчатки к газопроводам.

«Мы не исключаем, что обученные водолазы прикрепили взрывчатку в местах повреждения «Северных потоков», – отмечается в письме представителей Германии.

Пока нет подозреваемых в этом деле и расследование продолжается, сообщили немецкие следователи.

Ранее, во время разговора с российскими пранкерами, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер указал на возможное участие Киева в инциденте на «Северных потоках».