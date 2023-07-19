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В городском дворе сахалинского города Оха произошло довольно странное дорожно-транспортное происшествие. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения, а соответствующее видео было опубликовано в одном из местных Телеграм-каналов.

На кадрах можно отчетливо увидеть, как автомобиль движется вдоль придомовой территории, при этом по мере приближения к стене следующего дома вместо того, чтобы остановиться или свернуть влево, водитель транспортного средства начинает ускоряться и врезается в стену многоквартирного дома. Происшествие произошло во дворе дома №4А, расположенного по улице Комсомольской, около 13 часов дня 18 июля.

Подробной информации о состоянии водителя после ДТП и причинах его столь странного поведения за рулем пока нет. При этом в пресс-центре ГИБДД по региону сообщили, что в дежурную часть сообщения о данном или подобном дорожно-транспортном происшествии не поступало.

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