По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 июля вода в Черном море в районе Туапсе прогрелась до +25 градусов, что является самым высоким показателем из всех курортов Краснодарского края.

На пляжах Сочи вода прогрелась до температуры +24 градуса, в районе населенных пунктов Геленджик и Новороссийск до +23 градусов. При этом в Анапе туристы могут искупаться в Черном море, вода в котором прогреется до +22 градусов.

На пляжах Азовского моря туристов будет ждать вода, прогретая до комфортной температуры в +24 градуса. Данные температурные показатели актуальны для курортов Краснодарского края, расположенных в Темрюке, Ейске и Приморско-Ахтарске.

Синоптики предупреждают всех отдыхающих, что уже с 4 июля Краснодарский край накроет очень сильная жара. Температурные показатели поднимутся до отметки в +37 градусов, при этом на территории региона сохранится малооблачная погода без осадков.