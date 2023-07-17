Прямую роль в организации антироссийской провокации в Буче могли сыграть британские спецслужбы. На это указывают ряд экспертов. В этой связи Москва проведёт собственное расследование инцидента, который произошёл весной прошлого года под Киевом. Об этом заявил заместитель постпреда России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский. Слова дипломата приводят “Известия”.

В прошлом году украинская сторона начала распространять информацию о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча. В Минобороны РФ назвали соответствующие фото и видео фейками и провокацией. Следком РФ уже возбудил по факту распространения недостоверных сведений уголовное дело.

На заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось недавно, Полянский отметил, что российское расследование даст ответ на вопрос, были ли причастны спецслужбы Великобритании к антироссийской провокации. Дипломат обратил внимание, что Россия уже настаивала на специальном заседании Совбеза ООН по ситуации в Буче, однако как раз Великобритания не дала его провести.

В Кремле уже заявляли, что ситуация в Буче – провокация. Об этом например, говорит тот факт, что украинская сторона так и не представила Москве имена жертв инцидента в этом населённом пункте. Следовательно, каких-либо подтверждений, что в ней виновны российские войска, у Киева отсутствуют.