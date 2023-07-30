Момент удара вражеского беспилотника по офисной башне Москва-сити попал на видео. Запись опубликовал в Сети телеграм-канал Mash.

На коротком ролике, сделанном с видеорегистратора автомобиля, проезжавшего мимо, запечатлен сильный взрыв. Некоторое время на кадрах ничего не происходит, а затем вдруг появляется яркая вспышка.

Также сообщается, что в результате взрыва вылетели стекла в башне «Око» с первого по шестой этаж. На десятом этаже башни IQ тоже нарушено остекление.

Ранее о террористической атаке на Москву сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что здания Москва-сити повреждены незначительно, жертв и пострадавших нет.

В ночь на 30 июля к Москве летели еще два БПЛА, но их сбила система противовоздушной обороны.