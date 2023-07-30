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В ночь на 30 июля Москву вновь атаковали украинские беспилотники. Взрывы произошли в Москва-сити, зафиксированы повреждения двух офисных башен, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня ночью совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити. Жертв и пострадавших нет», – уточнил он.

По сообщению экстренных служб, на Пресненской набережной, 10с2 на уровне 5-6 этажей в 50-этажном здании произошел взрыв, людей эвакуировали.

За последнюю неделю это уже третья попытка Украины атаковать российскую столицу. Сперва 24 июля два дрона подверглись воздействию комплекса РЭБ и упали в районе нежилых многоэтажек. 28 июля противовоздушная оборона Московской области уничтожила украинский беспилотник в безлюдной местности. В результате атак серьезных разрушений, пострадавших и погибших нет.

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