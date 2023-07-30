В западной части Московской области уничтожено два ударных беспилотника самолетного типа, которые летели по направлению к столице. ТАСС, со ссылкой на правоохранительные структуры сообщает обошлось без жертв и разрушений.

О сильных взрывах написали в Сети жители Красногорского и Одинцовского районов. ПВО отработала четко, вражеские беспилотники целей не достигли.

В настоящий момент осуществляется определение объектов, по которым целились украинские террористы.

Напомним, что еще два дрона все же прорвались в столицу и атаковали деловой центр Москва-сити. Мэр Сергей Собянин заявил, что два высотных офисных здания получили незначительные повреждения. Террористическая атака Киева в очередной раз завершилась ничем, серьезных разрушений, погибших и пострадавших нет.