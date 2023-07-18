Американский аукционный дом LCG Auctions сообщает, что в ходе торгов с молотка ушел телефон iPhone 2007 года выпуска в нетронутой заводской упаковке за рекордные 190 тысяч долларов (примерно 17 миллионов рублей). При этом стартовая цена выставленного на продажу лота была установлена на уровне десяти тысяч долларов.

Подобные модели смартфонов периодически появляются на торгах, однако недавний лот побил все предыдущие рекорды по стоимости финальной продажи. Например, в феврале 2023 года подобная модель iPhone была продана за 63 тысячи долларов, а осенью 2022 – за 40 тысяч.

Описание, выставленного на недавние торги лота, гласило о чистой заводской пломбе, герметичных и правильной формы швах пластиковой упаковки, а также о нетронутой этикетке и выдающемся цвете и блеске, сохранившейся в идеальном состоянии заводской коробки.

Ценность модели iPhone 2007 года заключается в том, что версия смартфона с 4 Гб памяти была выпущена ограниченным тиражом. В те годы пользователи предпочитали доплатить 100 долларов, чтобы получить версию с 8 Гб памяти.