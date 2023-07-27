В итальянском городе Милан проходит Чемпионат мира по фехтованию, в ходе которого в 1/32 финала в поединке сошлись спортсменки из Украины и России. Победу со счетом 15:7 одержала украинская саблистка Ольга Харлан, однако после поединка она отказалась пожать руку своей сопернице Анне Смирновой.

Российская саблистка подала официальный протест против украинской спортсменки, поскольку по правилам Международной федерации фехтования соперники обязаны пожать руки друг другу после поединка. Однако поведя 50 минут на дорожке россиянка вынуждена была покинуть соревнования, поскольку ее протест был отклонен.

Таким образом, официальную победу в поединке одержала украинка Ольга Харлан. При этом позже Международная федерация фехтования приняла решение дисквалифицировать украинскую саблистку перед следующим поединком 1/16 финала с болгаркой Иоанной Илиевой. Вероятно такое решение было принято организаторами Чемпионата мира, чтобы не пропустить дальше российскую спортсменку.