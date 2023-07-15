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В районе танкодрома в Магадане на девушку напал медведь и загрыз ее. О трагическом происшествии сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Как следует из официального сообщения правоохранительных органов, 15 июля в районе 15 часов в дежурную часть отдела МВД Российской Федерации по Магадану по линии «112» поступила информации о нападении медведя на девушку в окрестностях танкодрома в областном центре.

На месте происшествия сотрудники регионального подразделения Росгвардии и охотоведы обнаружили бурого медведя и безжизненное тело девушки. После ликвидации агрессивного животного следователи регионального управления Следственного комитета приступили к осмотру места происшествия.

Напомним, что в июне в Магадане также было отмечено несколько случаев нападения бурых медведей на человека. После встречи с дикими зверями двое местных жителей погибло, а еще четверо были госпитализированы с ранами различной степени тяжести. Охотоведы обнаружили медведицу с медвежатами на одном из мест трагедий. Дикое животное было ликвидировано.

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