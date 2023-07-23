Любая лаборатория осуществляет работу с агрессивными химическими веществами, вредными и опасными для здоровья человека. В таких условиях необходимо не только использовать средства защиты, но и оборудовать рабочее место таким образом, чтобы соблюсти все возможные меры безопасности. Важным этапом является выбор лабораторной посуды и мебели.

Намереваясь мерные стаканы купить, важно обращать внимание на их технические и физико-химические характеристики, к которым относятся объем, вид исполнения, материал, из которого изготавливается изделие, его устойчивость к высоким температурам, агрессивной химии, другим воздействиям. По таким же критериям выбирается и другая лабораторная посуда.

Подбор шкафов для лаборатории

Кроме того, важно правильно подходить к подбору мебели. Самым востребованным ее видом являются шкафы для хранения https://ecohim.ru/catalog/laboratornaya-mebel/shkafy-dlya-hraneniya.

Их параметры напрямую зависят от конкретного предназначения. Так, если в шкафах предполагается хранить агрессивные химические вещества, то потребуются конструкции с вытяжной системой. Также они должны снабжаться надежно закрывающимися дверцами, чтобы ограничить доступ к реактивам.

Современный рынок предлагает на выбор несколько разновидностей лабораторных шкафов:

кислостойкие, которые выполняются из полипропилена. Они оснащаются системой вентиляции, обеспечивают надежное хранение агрессивных реактивов, не деформируются и не подвергаются коррозийным процессам;

изделия, выполняемые из ЛДСП или стали. Они не подходят для концентрированных кислот и щелочей, но дают возможность хранить любые другие реактивы. Существует возможность комплектации вентиляционной системой либо использования отдельного вентилятора;

шкафы для сухих реактивов или оборудования обычно дополняются выдвижной колонной, обеспечивающей быстрый доступ к нужным полкам.

Кроме того, в лаборатории потребуются шкафы для хранения посуды и документов, для спецодежды, используемой сотрудниками, и прочего. Их исполнение может быть практически любым. Выпускаются как закрытые так и открытые системы хранения, поэтому их подбор выполняется в зависимости от вкусовых предпочтений, особенностей помещения и его дизайнерского исполнения.

Другая лабораторная мебель

Помимо шкафов, стеллажей и тумб, обеспечивающих всего необходимого для лаборатории, важно правильно подбирать и другую мебель. Каждое такое учреждение обычно комплектуется обычными рабочими столами и столами-мойками, стульями для сотрудников, которые должны обеспечивать комфорт для работы в течение длительного времени.

Ключевые требования к мебели для лаборатории – это ее прочность и долговечность, использование в производстве материалов, которые способны выдерживать воздействие химических реактивов.