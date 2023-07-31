В Подмосковье 31 июля произошла ужасная трагедия со смертельным исходом. В пожарном пруду утонули 14-летнняя девочка и ее родная мать. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

Трагический инцидент произошел на территории Талдомского района в населенном пункте Бельское. Мать вместе со своей несовершеннолетней дочерью прогуливались в окрестностях пожарного пруда. 14-летняя девочка подошла к краю пруда и поскользнувшись упала в него.

В попытке спасти свою дочь, мать подростка прыгнула в пруд вслед за ней. «Спасти дочь не удалось, мама тоже утонула», – заявил источник издания. В результате происшествия правоохранительные органы ждут результаты судебно-медицинской экспертизы с официальным заключением о причинах смерти матери и ее несовершеннолетней дочери.

Напомним, что в Дзержинском районе Перми в реке Мулянка утонул 14-летний подросток. Представители правоохранительных органов отметили, что мальчик находился на берегу реки без присмотра со стороны взрослых.