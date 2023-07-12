На 100 – 150 тысяч рублей (или примерно на 10%) могут вырасти в цене автомобили Lada в октябре этого года. Об этом сообщает издание Mash со ссылкой на источник в “АвтоВАЗе”.

Цены на автомобили в компании пересматривают раз в квартал. В результате ближайшего повышения модель Lada Granta в “комфортной” комплектации будет стоить уже более 900 тысяч рублей (сейчас – около 820 тысяч), а Lada Vesta – около 1,8 миллиона рублей (сейчас – около 1,7 миллиона). Уточнятся, что это цены примерные, более точные прогнозы можно будет строить к осени, исходя из ситуации с курсом рубля по отношению к другим валютам. Если рубль не укрепит позиции, то указанный рост цен неминуем.

Эксперты ранее уже предупреждали о том, что цены на продукцию “АвтоВАЗа” в связи с ослаблением рубля могут вырасти. Дело в том, что часть комплектующих и материалов для российских машин импортные. Как только партнёры российского автопроизводителя скорректируют ценники на свою продукцию, исходя из курса рубля, поменяется стоимость сборки машин и, как следствие, их отпускные цены.