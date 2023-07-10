Несмотря на сильные ливни на Черном море, туристы не отказываются от путевок, а на самих курортах не наблюдается массового переселения отдыхающих. Глава Российского союза туристической индустрии Илья Уманский отметил, что перед поездкой на отдых имеет смысл проконсультироваться у своего туроператора по поводу текущей ситуации.

В РСТ также заявили, что в Сочи погода уже нормализуется. В Абхазии все еще есть проблемы со светом и водой, но с ними сталкиваются в основном отдыхающие, которые снимают жилье в частном секторе. Крупные гостиницы используют генераторы, благодаря чему могут предоставить постояльцам все удобства.

Напомним, что на Краснодарский край в выходные обрушились интенсивные ливни, из-за чего в отдельных районах произошло подтопление придомовых территорий и улиц. Самая сложная ситуация была в поселке Мирный, откуда пришлось эвакуировать 54 человека.