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Бета-тестирование аудиопроигрывателя Winamp началось на смартфонах, работающих на операционных системах iOS и Android. Об этом сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на компанию Llama Group – она владеет правами на плеер.

Как долго продлится тестирование, пока не сообщается. Впрочем, уже известно, что плеер будет самостоятельно искать на телефоне пользователя аудиофайлы и организовывать их в плейлисты. Помимо этого на нём будет доступен стриминговый сервис Fanzone. Он позиционирует себя, как независимая платформа для музыкантов – пользователь за доллар в месяц подписывается на отдельного исполнителя или группу.

Это уже вторая попытка Winamp покорить смартфоны. Первая была больше десяти лет назад, но тогда приложение особого успеха не имело, просуществовало пару лет и закрылось.

Плеер Winamp был популярен у владельцев компьютеров в 90-е и в начале “нулевых” годов.

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