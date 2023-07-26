Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» являются самой главной угрозой для наступающей украинской армии. Такое заявление было сделано обозревателем Эриком Нурдбергом в материале для SVT.

По словам обозревателя, украинские солдаты все чаще стали сталкиваться с применением ВС России беспилотников «Ланцет». Данный барражирующий боеприпас является одной из наибольших угроз, с которой столкнулись ВСУ во время своего контрнаступления.

Нурдберг подчеркнул, что «Ланцеты» способны бить по тыловым объектам, что в итоге приводит к ликвидации ракетных и радиолокационных комплексов. При этом, отмечает обозреватель, Украина не имеет в своем распоряжении системы противовоздушной обороны, способные справится с беспилотниками «Ланцет». «Это новый тип угрозы, способный поражать и действовать против техники с высокой точностью», – подчеркнул Эрик Нурдберг.

«Ланцет» – это российский беспилотный летательный аппарат, имеющий боевую часть и способный на протяжении длительного периода находиться в районе заданной цели. После получения соответствующей команды, дрон оперативно атакует цель, обеспечивая точное попадание.